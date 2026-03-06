Aura Vivas, la primera actriz que conquistó la televisión venezolana

Suscríbete a nuestros canales

La televisión venezolana ha tenido estrellas estelares que han gozado del reconocimiento y cariño del público con sus personajes, una de ellas la querida actriz Aura Rivas.

Sus primeros pasos en la actuación fue a los 20 años en el Grupo de Teatro Experimental de CARNAC, precisamente en este lugar llegó su primera oportunidad para trabajar en la pantalla chica con Televisa S.A, en la actualidad Venevisión, con la primera producción en vivo del canal.

Aura Vivas, es una de las primeras actrices que conquistó los tres grandes: teatro, televisión y cine, en una época donde estaba surgiendo estos tres pilares del entretenimiento en Venezuela.

Aura Vivas conquista la televisión

Luego de una estadía en México, donde trabajó en Televisa México, regresó al país junto a su esposo el productor mexicano Jorge Godoy y sus dos hijas.

En 1982 fue invitada por RCTV para formar parte de las adaptaciones de los cuentos de Rómulo Gallegos y de la telenovela Gómez II, de José Ignacio Cabrujas.

Años más tarde firmó contrato con el canal de la colina para tres dramáticos "El perdón de los pecados", "Pecado de amor" y "Amor mío".

Sin embargo, regresó a Radio Caracas Televisión para consagrar su carrera en telenovelas como "Viva la pepa", Juana, la virgen", "Trapos íntimos", "Mujer con pantalones" entre otras, durante esta etapa gozó de gran popularidad.

En sus últimos años en la televisión actuó en "Válgame Dios", "Los Misterios del amor" y "A puro corazón".

Aura Vivas en la actualidad

Aura Vivas a sus 93 años continúa residenciada en Venezuela y hasta hace poco estuvo activa en las tablas. En redes sociales, en especial Instagram se había mantenido constante hasta el año pasado publicando sus obras y alguna foto recuerdo.