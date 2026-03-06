El actor de RCTV que truncó su futuro en la televisión en un accidente de tránsito

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ha sido cuna de grandes artistas para la televisión nacional e internacional, pero no todos logran consagrar su carrera, tal fue el caso del actor venezolano Emerson Rondón, quien falleció hace 17 años en un accidente de tránsito.

El actor fue uno de los rostros consentidos de la pantalla nacional en telenovelas como “Viva la Pepa”, “Trapos íntimos”, “La señora de Cárdenas” y “Qué buena se puso Lola”, todas de RCTV, donde consiguió destacar con su talento al lado de grandes figuras de renombre.

Sin duda Emerson tenía asegurado un futuro como artista en la planta televisiva hasta su cierre en 2007, sin embargo, dos años más tarde cuando intentaba reinventar su futuro un accidente le arrebató la vida.

La muerte del talentoso Emerson

En marzo de 2009, el actor de RCTV Emerson Rondón murió en un accidente automovilístico a sus 35 años de edad. El siniestro se registró al medio día cuando el auto se volcó en inmediaciones de la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas, sufriendo varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

Su pérdida consternó al medio artístico venezolano y las estrellas de la televisión que trabajaron a su lado. El canal emitió un comunicado donde resaltó la calidad humana de guayanese.

“Su muerte ha causado enorme conmoción en el medio artístico, por tratarse de un hermoso ser humano, con un gran don de gente, que le hizo granjearse el cariño de todos los que tuvimos el honor de conocerlo”, escribieron.

A través de la cuenta en Instagram de Pantalla de Oro recordaron al querido actor, donde artistas como Leonardo Villalobos, Dora Mazzone, Ivette Domínguez y Rolando Padilla, comentaron que lo recuerdan con cariño.