WBC: Venezuela busca prolongar yugo ante equipos europeos

La selección nacional de Venezuela inicia su participación en la edición actual del Clásico Mundial de Beisbol con una premisa estadística clara: la supremacía absoluta sobre los representantes del continente europeo. El equipo dirigido por Omar López enfrentará este viernes a Países Bajos en Miami, Florida, como parte de la jornada inaugural del Grupo D, defendiendo un registro de siete victorias sin derrotas frente a novenas de dicha región.

Imbatibles desde 2006

Desde la creación del torneo en el año 2006, el conjunto venezolano ha mantenido una ejecución impecable ante los equipos de la Confederación Europea de Beisbol. Los enfrentamientos directos se han concentrado principalmente ante Italia, España y Países Bajos, sumando un balance de 7-0 que resalta la brecha competitiva histórica entre ambas potencias.

El camino del invicto comenzó en la edición inaugural de 2006, cuando Venezuela derrotó a Italia con un marcador de 6-0. Tres años más tarde, en el torneo de 2009, la superioridad se confirmó con tres triunfos clave. En la primera ronda de ese año, la escuadra nacional venció nuevamente a los italianos en dos oportunidades, primero con una blanqueada de 7-0 y posteriormente con un abultado 10-1.

Ese mismo año se produjo el único antecedente previo contra la delegación neerlandesa. En la segunda fase del torneo, Venezuela se impuso a Países Bajos con un resultado de 3-1, consolidando su avance a las semifinales por primera vez en su historia y estableciendo el precedente para el duelo que se llevará a cabo esta semana en territorio estadounidense.

A medida que el nivel del beisbol europeo ha evolucionado, los marcadores han reflejado una mayor paridad en el terreno de juego. En 2013, Venezuela se enfrentó por primera vez a España, logrando una victoria de 11-6 en un encuentro de alta producción ofensiva. Sin embargo, fue en la edición de 2017 donde el registro perfecto estuvo bajo mayor amenaza.

El drama de Zapopan ante la escuadra italiana

Durante el Clásico Mundial de 2017, Italia exigió al máximo al equipo venezolano. El primer cruce finalizó con un cerrado 11-10, mientras que el partido de desempate (tiebreaker) se definió por apenas una carrera, con un 4-3 que permitió a Venezuela mantener su estatus de invicto frente a europeos y avanzar de fase.

La selección naranja cuenta con jugadores de experiencia en Grandes Ligas y ha sido un contendiente regular en las rondas finales del torneo. Para el conjunto sudamericano, obtener la octava victoria consecutiva frente a rivales del viejo continente no solo ampliaría el récord histórico, sino que garantizaría un inicio sólido en un grupo que exige consistencia para clasificar a la siguiente ronda.