Lionel Messi y Telasco Segovia se dejan ver junto a Donald Trump

El jueves 5 de marzo quedará enmarcado como una fecha especial para muchos, tras darse un acontecimiento esperado desde hace un tiempo, que no es otra cosa al encuentro que protagonizaron Lionel Messi y Donald Trump, dos figuras de la opinión pública mundial.

Este hecho se dio en el marco de la visita que hizo el Inter Miami al presidente estadounidense por haber ganado la edición de MLS en 2025, cumpliendo con una tradición de la mayoría de los deportes en Estados Unidos.

La institución rosa partió desde Miami con destino a Washington con 'Leo' encabezando la delegación. De hecho, uno de los videos más icónicos de la visita fue cuando el campeón del mundo ingresó acompañado por el mandatario.

En el acto, toda la plantilla del cuadro de Miami estuvo presente, incluyendo al venezolano Telasco Segovia, que formó parte del primer título liguero en la historia del club.

Hubo foto entre Lionel Messi y Donald Trump

Una de las preguntas más esperadas sobre este suceso estaba relacionado con ambas figuras: Messi y Trump. Justamente, las interrogantes estaban puestas entre si los dos dejarían una postal para la historia.

Precisamente, esto se dio en el encuentro. De hecho, se pudo ver al argentino muy sonriente con varios dichos del mandatario estadounidense, sobre todo, cuando le mencionó el afecto que tiene uno de sus hijos por su fútbol.

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo (Barron) me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran fan tuyo”, expresó.

A su vez, el momento que levantó las risas de los presentes, incluyendo la de Lionel Messi, es cuando el presidente apuntó. “Y también de Cristiano Ronaldo… es genial".