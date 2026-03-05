El exjugador de Barcelona que actualmente está triunfando en la música

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol es uno de los deportes más vistos en el mundo, no por casualidad un gran sector le llama el 'deporte rey'. Esto, sin duda alguna, da a sus protagonistas mucho foco en redes sociales. Ahora bien, fue del balompié, también parecen encontrar gran influencia.

Un ejemplo de esto es José Manuel Pinto, quien fungió como guardameta en una de las etapas más gloriosas de la institución catalana y quien recientemente está abocado a la musica.

Justamente, como futbolista no gozaba de tanto renombre en ese equipo culé, dirigido por Pep Guardiola, pero ahora en su lado musical sí ha tenido mayor atención.

En su carrera como futbolista, solo pudo ufanarse de haber estado en 90 encuentros en siete temporadas en el conjunto Culé, mientras ahora en la música los seguidores han llegado a su vida.

¿Cómo le va en la música al exguardameta de Barcelona?

Probablemente algunos le hayan perdido la pista cuando se retiró del fútbol oficialmente desde su retiró en 2014. Desde ahí, pocos conocen a lo que se dedico posteriormente.

En la actualidad ha puesto sus esfuerzos en convertirse en una figura relevante en lo musical y ha logrado recopilar una gran audiencia. Un dato que pone en relieve todo esto es que tiene más de 85 mil oyentes mensuales en Spotify.



El guardameta se deja conocer como 'Wahin', su nombre artístico, y a su vez, también se transformó en un productor y compositor musical, enfocado en los sonidos urbanos.

El ex Barcelona no solo deja ese palmarés allí, porque también puede sacar pecho del número de personas que le siguen, actualmente tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram.