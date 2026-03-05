Giancarlo Pasqualotto estrena nueva canción y así suena

Suscríbete a nuestros canales

El actor y cantante Giancarlo Pasqualotto estrenó en las plataformas digitales su nuevo tema “Quiero tus Besos”. El venezolano demostró el increíble talento que tiene para cantar y componer un popular tema que habla del amor y la pasión.

Popular tema en las plataformas

El criollo ha estado promocionando su tema en diversos canales de Estados Unidos como en “Despierta América” de Univisión, donde se mostró muy emocionado por una nuevo canción en su carrera profesional y con una letra tan bonita.

La canción también está disponible Spotify para que todos puedan oírla y disfrutar de la melodiosa voz del artista, hermano de la también actriz y presentadora Mónica Pasqualotto.

Giancarlo agradeció el apoyo que le han brindado, en especial a sus compañeros de la agrupación “Estación Central”, por las palabras de aliento en cada proyecto que emprende.

“Gracias a todas las personas que hicieron posible la imagen, al vestuario, amigos y compañeros, gracias por esa ayuda tan importante”, dijo en un video posteado en Instagram.

Brillando en Miami

El artista estuvo hace días en la celebración de Premio Lo Nuestro 2026 en el Kaseya Center de Miami, arribando a la red carpet con su hermana Mónica.

Igualmente, en diciembre del 2025 participó como modelo en un vídeo musical de Thalía, vestido como Santa Claus.