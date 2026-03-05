Cipriano Gil a un paso de batir su récord de victorias en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El desempeño del jockey venezolano Cipriano Gil en el actual meeting de Tampa Bay Downs confirma su excelente adaptación al turf estadounidense. Tras un debut sólido la temporada pasada, donde logró 33 victorias en 232 compromisos y generó importantes premios, el criollo busca ahora establecer un nuevo hito en su carrera.

A solo cuatro triunfos de superar su registro anterior

Para las jornadas de este viernes y sábado, Cipriano Gil firmó un total de nueve montas con un objetivo claro: alcanzar y superar los 33 laureles obtenidos en el ciclo 2024-2025. Actualmente, Gil acumula 29 victorias en 209 participaciones, lo que lo sitúa en una posición privilegiada para mejorar sus estadísticas durante el mes de marzo.

Entre sus compromisos más destacados del viernes figura Gold Light, ejemplar del entrenador venezolano Juan Carlos Ávila. Participarán en la tercera carrera, un Maiden Special Weight de $55.000 sobre 1.600 metros en grama, donde parten con una cotización de 7-2.

Oportunidades clave y alianzas con entrenadores criollos

Otra monta con altas probabilidades de éxito para Gil es Sebastianthe First, bajo la tutela del también venezolano Jorge Delgado. Este ejemplar verá acción en la octava prueba, un claiming de $25.300 en distancia de 1.400 metros sobre arena, con un morning line de 9-2.

Para cerrar la jornada del sábado, el jinete zuliano llevará las riendas de Mi Bella Genio, nuevamente en yunta con Juan Carlos Ávila. La yegua competirá en un claiming de $20.500 en 1.100 metros y figura como una de las favoritas con una proporción de 3-1. Con estos compromisos, Gil apunta a consolidarse dentro del Top 5 de la estadística de jinetes en el óvalo de Florida.

Si deseas seguir de cerca el ascenso de Cipriano Gil y el éxito de los profesionales venezolanos en Tampa Bay Downs, visita meridiano.net/hipismo. ¡Vive la emoción del turf venezolano y estadounidense con la mejor información!