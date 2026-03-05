La Rinconada: El ejercicio que coloca al 99 a 1 como el gran peligro del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica disfrutará de una nueva jornada de emociones este domingo 8 de marzo de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada. El programa oficial consta de 10 competencias, entre las cuales destacan dos eventos selectivos y la continuidad del primer "meeting" del año. Ante la paridad de los lotes, el juego del 5y6 nacional proyecta dividendos de alto impacto para quienes logren el acierto en el pool de las mayorías.

Una de las pruebas válidas del programa atrae la atención por la abundancia de informaciones de última hora. En un recorrido de 1.400 metros y con una bolsa especial de $28.730 a repartir, ejemplares como Invencible, Feedstock y Barbarroja figuran entre los nombres más mencionados por los especialistas.

En este mismo compromiso, el entrenador Yorvis Villamizar asume su segunda responsabilidad de la tarde con My Blue Sky, quien contará con la conducción de Maykel Rodríguez. El hijo de Golden Dynasty en Roy’s Diplomacy busca un cambio de rumbo en su campaña, tras actuaciones previas donde finalizó distante de los ganadores. En su más reciente salida, el pasado 15 de febrero bajo la monta de Jhonathan Nava, el ejemplar arribó en la décima tercera casilla, lejos del vencedor Zio Giaccof.

El peligro dominical: La Rinconada

Ayer miércoles 4 de marzo, ejercitó sin las gríngolas y bozal blanco: 14,2 27 39,4 (600MTS) (ES) 52,4 2P 68,3/ cómodo y sin hacerle nada con remate de 12,4 Maykel Rodríguez, así lo dio a conocer la División de Toma Tiempos del INH en su hoja de ajustes publicada en sus diferentes redes sociales.

Favoritos de la carrera: 1.300 metros Ganadores de Una