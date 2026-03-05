FIFA dará esta oportunidad a las televisoras en la Copa del Mundo 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Mundo de 2026 no solo marcará un antes y un después por su formato ampliado y por la histórica organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. También podría transformar la manera en que millones de personas siguen los partidos por televisión.

De acuerdo con información revelada por el medio deportivo The Athletic, la transmisión televisiva del torneo incluirá una novedad que impactará directamente en el negocio de los derechos de TV y que llamará mucho la atención: la posibilidad de emitir cortes comerciales durante las pausas de hidratación que se realizan a mitad de cada tiempo, respectivamente.

FIFA – Copa del Mundo 2026

La decisión responde a una tendencia creciente dentro del fútbol internacional, que es adaptar el espectáculo a las exigencias del mercado audiovisual sin alterar demasiado el desarrollo del juego. Las pausas de hidratación, que ya se utilizan en torneos disputados en condiciones climáticas exigentes para los jugadores, ofrecerían una ventana natural para insertar publicidad.

En la práctica como tal, cuando el árbitro detenga el encuentro alrededor del minuto 30 aproximadamente de cada tiempo para que los jugadores se hidraten, las cadenas televisivas podrían aprovechar esos minutos para emitir anuncios.

Según el reporte, la medida forma parte de una estrategia más amplia para maximizar el valor comercial del Mundial, el evento deportivo más visto del planeta y, por lo tanto, hay que aprovechar todas sus ventajas.

Asimismo, el cambio intenta evitar interrupciones artificiales en el juego. A diferencia de otros deportes como el fútbol americano o el baloncesto, el fútbol tradicionalmente ha mantenido un flujo continuo durante los 45 minutos de cada mitad.

Finalmente, con el Mundial de fútbol 2026 proyectado como el más grande de la historia al tener 48 selecciones y un calendario más extenso por obvias razones, la FIFA busca equilibrar espectáculo, negocio y experiencia televisiva.