Mundial 2026: Este es el grupo y rivales de Portugal para la Copa del Mundo

Al Mundial 2026 ya están confirmadas 42 selecciones que clasificaron directamente y las seis restantes saldrán de distintos repechajes en el mundo

Por

Meridiano

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 03:08 pm
La espera terminó y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington presenció uno de los eventos más seguidos antes del Mundial 2026.

Esto no es otra cosa que el sorteo que marca el inicio oficial de la cuenta regresiva para la cita mundialista que albergará Estados Unidos, México y Canadá para el próximo año.

Ahora mismo, ya se conoció el grupo y rivales de una de las selecciones con más seguidores para este evento mundialista, justamente por llevar entre sus filas a un histórico del fútbol como Cristiano Ronaldo.

Los lusos quedaron ubicados en el Grupo K, junto a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y Congo/Jamaica/Nueva Caledonia, tras partir del Bombo 1, en el que también estaban los tres anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, acompañados por los nueve seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA de noviembre.

Las reglas que se sabían del sorteo del Mundial 2026

En la gran previa se conocía el grupo de tres bolillas, representadas en los organizadores: México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

Asimismo, otras de las particulares previas al sorteo también tenían señalados a los combinados de España y Argentina, que son las dos mejores equipos del mundo en el ranking.

Justamente, porque el diseño del sorteo ya estaba predestinado para que sus ubicaciones estuvieran en lados opuestos del cuadro. La razón fundamental para esto estuvo ligado a que la FIFA prefiere que ambos elencos -de avanzar en sus rondas- solo puedan enfrentarse en una hipotética gran final.

Hasta el momento para este Mundial 2026 ya están confirmadas 42 selecciones que clasificaron directamente y las seis restantes saldrán de distintos repechajes en el mundo.

Viernes 05 de Diciembre de 2025
Fútbol