Clásico Mundial: Esto dice Omar López sobre la actuación de sus peloteros ante Países Bajos

La selección venezolana de Beisbol debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol, luego de obtener una contundente victoria ante Países Bajos y el estratega Omar López dio su perspectiva sobre la actuación de sus peloteros, tras finalizar el duelo.

Con un importante rally de cuatro rayitas en la quinta entrada, la novena nacional se impuso 6 carreras por 2, logrando una gran combinación entre pitcheo, buena defensa y bateó.

Omar López alaba el trabajo de sus peloteros:

Lo primero que expresó el mandamás de Venezuela en rueda de Prensa, fue sobre la especie de presión que se quitaron la mayoría de los jugadores. "Tienen que confiar. En 48 horas surtimos la medicina, para que los muchachos jóvenes controlen las emociones", expresó tras la incógnita que existía en la opinión pública sobre la actuación de la escuadra criolla.

Es importante mencionar, que cinco pitchers de seis que vieron acción este viernes, debutaron en este evento internacional. Además, de seis peloteros de posición.

Omar López cree que pasaron una prueba importante:

Aunado a eso, López divisó a Países Bajos como un buen rival, para empezar a probarse a si mismos. "Creo que empezar jugando contra Holanda, es una buena prueba, para demostrarse a ellos mismos que pueden tener control, para lo que puede venir más adelante".

Sobre su bullpen, el manager venezolano manifestó que tratará de no repetir los brazos cuando jueguen en días consecutivos, pero que buena parte el plan depende de cómo esté la pizarra en ciertos momentos del juego.

De los seis lanzadores que se subieron al morrito en este desafío, solamente Luinder Ávila y Ranger Suárez (abridor) superaron los 30 envíos y deben descansar, como mínimo un día, según las condiciones del torneo. Mañana Venezuela tendrá su segundo enfrentamiento, está vez contra Israel.