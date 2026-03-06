Hijos de sementales pocos conocidos sorprenden con tiempos estratosférico en la OBS de Ocala

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes marcó el inicio del tercer día de trabajos de pista (Under Tack Show) para los potros que participarán en la subasta de marzo de la Ocala Breeders’ Sale (OBS) 2026. En esta sesión, donde desfilaron los ejemplares del Hip 409 al 612, un producto captó todas las miradas con una exhibición de velocidad pura.

El dominio de los potros de sementales nuevos

Un potro catalogado con el Hip 508, consignado por Top Line Sales LLC, saltó a la pista de entrenamiento en Ocala y detuvo el cronómetro en 9.3 segundos para el octavo de milla (200 metros). Este registro no solo fue el más veloz del viernes, sino que igualó la marca más rápida establecida en las jornadas previas de esta edición.

El ejemplar es un hijo del semental debutante Drain the Clock en la yegua madre Windsail (por Grand Appointment). El prospecto nació el 6 de marzo de 2024 en Ohio y su desempeño genera grandes expectativas, al ser parte de la primera producción de su padre, un reconocido velocista de Grado 1 en los Estados Unidos.

Los "balas" de las jornadas anteriores

El tiempo de 9.3 segundos se convirtió en la referencia de velocidad absoluta durante la primera mitad del evento. Hasta el jueves, otros dos ejemplares lograron esta marca récord para un octavo de milla:

Jornada del miércoles : Un potro hijo de Army Mule (Hip 139), de la consignación de Cesar Loya Training & Sales, estableció el primer estándar de 9.3 segundos con una demostración de poderío físico.

Jornada del jueves: Una potra también igualó la marca histórica de la pista durante el segundo día de exhibiciones, lo que reafirma la rapidez de la superficie sintética en esta temporada.

El espectáculo de los dosañeros en entrenamiento continuará este sábado, previo al inicio de las ventas oficiales programadas del 10 al 12 de marzo.

