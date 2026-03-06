Datos para apostar en las carreras de la Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Diez carreras inscritas en el Hipódromo Internacional La Rinconada para este domingo 08 de marzo y puedes apostarle a cada una de ellas, incluso sellar tus tickets del 5y6 en MeridianoBet.net



Una de las más relevantes para apostar es la sexta carrera del día, siendo la segunda válida donde competirán caballos nacionales e importados de 6 y más años en una distancia de 1200 metros.



Los caballos son: Macuto (1), Jimmy the Great (2), Calgary (3), Don Thiago (4), Miketyson (5), Akas Team (6), Aptitud (7), Huracan Jesus (8), Tower Star (9) y Vermelho (10). MeridianoBet pondría a ganar al 3.



Si te apasiona el hipismo nacional, te invitamos a ingresar en MeridianoBet para realizar tus jugadas. Además, puedes demostrar tus conocimientos en las mejores competiciones internacionales y participar en la polla hípica que mejor paga del país.



Para obtener más datos y los mejores pronósticos de la jornada, síguenos en Instagram como @mbetnet, donde encontrarás todo lo necesario para jugar, ganar y cobrar seguro.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González