YeiLove confiesa el “rechazo” que recibió en un canal venezolano

La creadora de contenido Yeissa Álvarez, mejor conocida como ‘YeiLove’, destapó en su cuenta de Instagram un incómodo momento que vivió con un canal venezolano, en el que llegó a hacer casting “sin saber”.

Fue luego de un comentario de una seguidora que, la también conocida como ‘La Maestra del Sexo’ reveló detalles de aquella situación, consiguiendo el apoyo de múltiples internautas que se quejaron de lo sucedido.

Yei Love habló de su experiencia

“Yei, trabaja en Venevisión porfa”, fue la especial petición de su seguidora, quien no esperaba la contundente respuesta de Álvarez. “Jajajaja tengo un cuento con esto”, fue el abreboca para lo que se venía.

“Querían hacerme una especie de casting pero sin decirme y los altos ejecutivos dijeron que jamás una mujer como yo, podría estar de frente a un programa del canal de la colina”, apuntó dejando ver el rechazo que vivió.

Asimismo, mencionó lo que a su juicio, le impedía estar en la planta televisiva: “Cuando hablo como yo me refiero a tatuada y nada parecida a una miss, hay códigos mis amores, igual creo que nunca fue una de mis aspiraciones”.

Reacción en redes

En una publicación sobre la revelación de YeiLove, los usuarios no tardaron en defenderla y aplaudir su trabajo, el cual se ha basado en espectáculos, consejos sexuales e incluso, hasta obras teatrales.

“Cuando hablamos de Yei, yo lo que veo es una mujer íntegra, intelectual, próspera”, “Esa mujer donde llega, inspira, impone, transforma”, “Y es una mujer muy linda”, “Ella es mejor que eso”, “Yei es mucho mejor que unas cuantas patéticas que aparecen ahí”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es YeiLove?

Yeissa Álvarez es una comunicadora social, escritora e influencer venezolana conocida por abordar abiertamente temas de sexualidad, relaciones de pareja y empoderamiento femenino en redes sociales y espacios de entretenimiento.

Alcanzó notoriedad hace más de una década en internet gracias a sus reflexiones y contenido educativo sobre la vida íntima lo que le valió el apodo de ‘la maestra del sexo’.

A lo largo de su carrera ha combinado la comunicación digital con proyectos como charlas, espectáculos interactivos y talleres donde habla de sexualidad sin tabúes, además de participar en programas de radio y crear contenido para plataformas digitales.