LaLiga: Tchouaméni firmó este golazo ante Celta de Vigo

El Real Madrid sonríe parcialmente ante el Celta de Vigo, en su visita a Balaídos por la jornada 27 de LaLiga. Justamente, esa alegría llegó luego de que Aurélien Tchouaméni abriera el marcador.

El volante francés anotó al minuto 11' del partido, después de aprovechar un pase de Arda Guler, quien se la dejó servida en la frontal para su remate a puerta y dejar sin opciones al guardameta Andrei Radu.

Este tanto es importante para los merengues en este momento porque en este compromiso quieren romper la mala racha liguera, presente con dos derrotas consecutidad, primero ante Osasuna (2-1) y luego ante Getafe (0-1).

Tchouaméni se estrena en LaLiga

Esta diana vino a ser la primera que anotación del mediocampista galo en la edición doméstica 2025-26, hasta ahora solo había marcado un tanto en la Champions League.

Eso sí, el francés es uno de los fijos en el once titular; primero con Xabi Alonso en ese banquillo en el primer tramo de la campaña y ahora también bajo la gestión de Álvaro Arbeloa.

Finalmente, este partido pinta duro para el Real Madrid, que llega con hasta 11 bajas entre lesionados y sancionados, en medio del afán par conseguir victorias.