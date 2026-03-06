Real Madrid visita al Celta con alarmas: Hasta 11 bajas para Arbeloa

Suscríbete a nuestros canales

Alamas encendidas en el Real Madrid para lo que viene este fin de semana en LaLiga. Tras dos derrotas en fila en el torneo, la convocatoria ante el Celta de Vigo muestra todas las preocupaciones en el club.

Álvaro Arbeloa no la tiene todas consigo para este duelo por el escenario que debe manejar. El entrenador blanco está obligado a buscar en el filial ayuda en este momento,

Y es que solo viajarán 14 futbolistas profesionales de la primera plantilla y dos de ellos guardameta: Courtois y Lunin. Una situación que pone todo el foco en la alineación que pueda presentar el técnico español.

El listado del estratega está seriamente comprometido por la enfermería, que tiene absolutamente diezmada la plantilla por las bajas médicas, así como también los casos de sanciones.

¿Cuáles son los jugadores que tiene Real Madrid para medirse al Celta?

El número de jugadores con los que no podrá contar Arbeloa es hasta de once efectivos, siendo la mayoría de ellos con capacidad para ser titulares.

Por ejemplo, en el sector de las bajas por lesión están Militao, Alaba, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Camavinga, este último por el que el DT ha optado por no forzar su participación y así tenerlo disponible para la Champions.

El otro grupo alejado para el partido, pero por sanción, es integrado por Carreras, Huijsen y Mastantuono, que protagonizó una discusión con el árbitro en la derrota con Getafe en el Bernabéu (0-1).

Con el panorama anterior, en España asumen que el once podría estar integrado de la siguiente manera: Courtois, Trent, Asencio, Rudiger, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Tiago Pitarch, Arda Guler, Vinicius y Gonzalo.