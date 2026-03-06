Japón suspende las apuestas para la Dubai World Cup 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Dubai World Cup y su prestigiosa jornada clásica mantienen su fecha para el próximo sábado 28 de marzo. El escenario será el hipódromo de Meydan, ubicado en el distrito de Nad Al-Sheba, a 10 kilómetros del centro de Dubái, donde anteriormente se erigía la pista homónima.

Este evento no solo convoca a los mejores ejemplares y profesionales del turf —quienes compiten en la prueba central por una bolsa de 12 millones de dólares—, sino que también moviliza a las principales casas de apuestas globales. La mayoría de estas entidades establecen convenios legales para gestionar las jugadas de las cuatro carreras más importantes del programa.

Japón se retira del pool de apuestas para 2026

La Japan Racing Association (JRA), organismo que administra los principales hipódromos de la "Tierra del Sol Naciente", anunció que este año no habilitará la venta de boletos para la jornada de la Dubai World Cup.

La razón principal esgrimida por la institución es la incertidumbre derivada del conflicto bélico en Medio Oriente. Según la JRA, la situación geopolítica actual afecta la estabilidad de los sectores operativos en los Emiratos Árabes, lo que impide garantizar un sistema de ventas confiable que funcione a su máxima capacidad.

Para que se autorice la venta de apuestas en Japón, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca debe otorgar su visto bueno a la JRA. Inicialmente, la solicitud de recaudación comprendía únicamente la Dubai Golden Shaheen, el Dubai Turf, la Dubai Sheema Classic y la propia Dubai World Cup, todas de Grado 1, según informó el medio especializado Netkeiba.

El impacto económico de esta decisión es considerable. El año pasado, la recaudación japonesa para estas carreras superó los 3,500 millones de yenes (aproximadamente 23.5 millones de dólares estadounidenses). Tan solo en la Dubai World Cup (G1), donde el ejemplar Forever Young (Jpn) partió como gran favorito, se apostaron más de 1,500 millones de yenes.