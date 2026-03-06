Saudi Crown reaparece con autoridad y domina en Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

El millonario Saudi Crown, recordado por su triunfo en el Pennsylvania Derby G1 de 2023, concretó este jueves un regreso triunfal en el hipódromo de Oaklawn Park, Arkansas. El pupilo de Brad Cox se impuso en un "Ratings Handicap" de $70,000 sobre una distancia de 1.700 metros en pista de arena.

Oaklawn Park: Saudi Crown está de regreso

Pese a que el llamado original atrajo a diez ejemplares, solo cuatro ratificaron su participación. El hijo de Always Dreaming (descendiente de Roan Fearless) aprovechó la escasa velocidad inicial del grupo. El jinete panameño Luis Sáez tomó la iniciativa desde el salto, estableció parciales de 23.37, 47.11 y 1:11.65, y detuvo el cronómetro en 1:42.88 tras un remate sólido.

Esta actuación marca el fin de una ausencia de nueve meses, tras su paso por el Hanshin Stakes en junio de 2025. El defensor de las sedas de FMQ Stable Inc. ostenta ahora un récord de ocho victorias en 17 presentaciones. Con este nuevo éxito, el ejemplar de seis años elevó sus ganancias totales a $3,472,220, cifra que respalda una trayectoria internacional que incluye participaciones destacadas en la Saudi Cup y la Godolphin Mile.