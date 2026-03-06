Animadora dará la cara por Venezuela en “El Desorden de Marko”

Suscríbete a nuestros canales

Muchos han enviado su casting, pero pocos han sido seleccionados para formar parte del reality “El Desorden de Marko”, que arranca el 14 de marzo en la ciudad de Miami, un espacio creado por el influencer venezolano Marko Música.

Al menos 15 participantes convivirán en un solo espacio por tres semanas, una experiencia de sobrevivencia para llegar hasta el último día y llevarse a casa el premio mayor de 100 mil dólares. Para esta nueva dinámica, el creador de contenido expresó que se basarán en el talento de las personas dentro de la convivencia.

¿Quién es la animadora?

Se trata de la expresentadora de “La Bomba”, Aigíl Gómez, quien fue anunciada este 05 de marzo como parte de “El Desorden de Marko” en representación de Venezuela; sin embargo, todavía quedan muchos criollos por ser revelados, según el influencer.

Hace un par de días la venezolana se hizo viral por hacer público su casting para el reality show, con el cual robó la atención de los usuarios que, comenzaron a pedirla a gritos.

“Soy Aigíl Gómez, venezolana. No solo con talento en la animación, en la actuación y en el baile, sino con la capacidad de representar el verdadero sabor de la mujer venezolana… ¿y, por que la esencia de todas las latinas?”, expresó en el video.

Partipantes anunciados