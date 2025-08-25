Marko Música derrama su amor sobre su esposa con una íntima renovación de votos

Suscríbete a nuestros canales

El creador de contenido venezolano, Marko Música y su esposa Yulbert Zambrano renovaron sus votos matrimoniales en la ciudad de Miami, en una ceremonia privada e inesperada para muchos de sus seguidores.

Miami es la ciudad que acogió al venezolano y su familia, pero también la testigo de su eterno amor, cuando en abril de 2017 decidieron formalizar su relación con una unión civil. Ahora, ocho años más tarde recordaron aquella vez, pero únicamente rodeados de sus seres más queridos.

Sin invitados especiales, amigos, colegas o presencia de medios de comunicación, Marko y Yulbert vuelven a sellar su amor. Él, lució un pantalón blanco y camisa negra de vestir, mientras que ella optó por un vestido corto con encaje.

La razón detrás de la renovación de votos

A muchos seguidores del influencer les llamó la atención que la celebración no contó con la presencia de otras personalidades importantes del medio artístico. Por su parte, Marko no tardó en aclarar el porqué de su decisión.

Según cuenta, la familia quiso hacer algo privado para que fuera un recuerdo inolvidable para sus dos hijas menores, quienes no estaban presentes durante la boda civil hace 8 años, por ello, el festejo solo contó con la presencia de sus padres y retoños.

“El sentido mayor de hacer esto, era que fuese un recuerdo eterno en la memoria de nuestras hijas, cuando nosotros nos casamos la única que estaba era Valeria chiquitita, y queríamos que Amor y Roma tuvieran ese recuerdo por siempre”, argumentó.