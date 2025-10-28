MLB: Freddie Freeman y un récord único en la historia de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Freddie Freeman es un pelotero con experiencia y calidad, que ha conseguido un sinfín de logros en su carrera en las Grandes Ligas. En la presente Serie Mundial 2025, el inicialista se vistió de héroe al conectar un jonrón en el inning número 18 y darle el triunfo 6-5 a los Dodgers de Los Ángeles sobre los Azulejos de Toronto.

El jugador de 36 años sentenció el desafío con un notable jonrón por el jardín central y gracias a ese cuadrangular, los californianos pusieron la serie 2-1. Además, esa conexión fue histórica y le permitió entrar en la historia con un récord que él mismo implantó.

Freddie Freeman y una historia en la Serie Mundial

Según Sarah Langs, Freeman ha dejado una marca imborrable en la historia del béisbol. Con sus múltiples jonrones “walk-off” en la Serie Mundial, se convirtió en el primer jugador en lograr algo que ningún otro había conseguido antes. Sus batazos decisivos no solo definieron partidos, sino que también grabaron su nombre al lado de los grandes de la Postemporada, demostrando su capacidad para brillar en los momentos más críticos.

Lo impresionante de Freeman es que, aunque otros jugadores como David Ortiz, Carlos Correa y Bernie Williams han logrado dos jonrones que terminan juegos en la postemporada, él es el único que lo ha hecho específicamente en la Serie Mundial.

Tras ese jonrón, Freddie Freeman batea para .231 en la Postemporada 2025, con 12 imparables, entre ellos par de jonrones. Además, tiene tres carreras remolcadas y siete anotadas. De por vida en esta instancia, acumula 16 vuelacercas y promedio de .269.