Subastas digitales de Fasig Tipton rompen récord de ventas y montos

Suscríbete a nuestros canales

La subasta digital de diciembre de Fasig-Tipton cerró el 10 de diciembre con unas ventas brutas de 10 607 900 dólares por 421 caballos vendidos. La subasta se inauguró el 4 de diciembre y se cerró tras dos sesiones celebradas los días 9 y 10 de diciembre. Se cree que el total de la venta establece un nuevo récord para una subasta de caballos pura sangre en línea celebrada en todo el mundo, superando el total de la venta digital de diciembre del año pasado, que fue de 10 258 700 dólares.

Los más caros de las subastas digitales de Fasig Tipton

Las ofertas incluían caballos en edad de competir, caballos con potencial para competir o como sementales, yeguas de cría, potros de un año, potros destetados y temporadas de sementales.

Treadstone (Hip 34), un potro ganador en su debut, hijo de Tapit , se vendió por 470 000 dólares a Greg Compton, agente, y fue el más cotizado de la subasta. Gainesway, agente, consignó al potro de dos años como caballo en edad de competir. Treadstone ganó su primera carrera en su debut el 23 de noviembre en el hipódromo de Aqueduct. Hijo de la yegua ganadora Empire Maker Bayou Tortuga, Treadstone es medio hermano de los ganadores del UAE Oaks (G3) Down On Da Bayou y Polar River.

Otros precios destacados fueron:

• Tour Player (Hip 42), vendido por 350 000 dólares a Legion Bloodstock, agente de Graham Grace Stables, de la consignación de Bob Baffert, agente de Natalie J. Baffert. El potro American Pharoah de 4 años se ofreció como caballo en edad de competir. Está invicto en tres carreras este año y entró en la subasta con tres Beyer Speed Figures consecutivos de más de 90.

«Esta es la venta digital con mayor recaudación de la historia», afirmó Leif Aaron, director de ventas digitales de Fasig-Tipton. «Estamos encantados con el resultado. Este año hemos vendido más de 1600 caballos y hemos recaudado más de 50 000 000 $ en ventas digitales. Cuando lanzamos la plataforma hace casi cuatro años, nunca pensé que llegaríamos a donde estamos ahora».

Aaron continuó: «El crecimiento de Fasig Digital se debe a nuestros compradores y vendedores de todo el mundo. Solo en la venta de diciembre tuvimos más de 1500 pujadores registrados, tantos que colapsaron la retransmisión de Jesse y Frank el primer día. Estoy encantado con el rumbo que estamos tomando y estamos deseando que llegue 2026».

Información de: Bloodhorse.com

