Schneider rompe el silencio sobre IKF: La polémica decisión que definió la Serie Mundial

A poco más de un mes de la emocionante Serie Mundial, donde los Dodgers de Los Ángeles se alzaron con el campeonato frente a los Azulejos de Toronto, el mánager del conjunto canadiense, John Schneider, rompió el silencio. Schneider abordó la jugada más controversial y decisiva de la serie: la polémica acción en home plate durante el séptimo y último juego.

La jugada decisiva: Cuestión de centímetros

El momento crítico se dio en la parte baja de la novena entrada del séptimo compromiso. El infielder de los Azulejos, Isiah Kiner-Falefa (IKF), se encontraba corriendo en la antesala. El jardinero Daulton Varsho conectó un roletazo por la intermedia que fue tomado por el segunda base venezolano de los Dodgers, Miguel Rojas. Rojas, a pesar de perder el equilibrio, logró soltar un disparo certero y potente al plato.

El catcher de los Dodgers, Will Smith, recibió la pelota justo a tiempo para realizar el force out sobre IKF por una diferencia de apenas pocos centímetros. La repetición de la jugada dejó una sensación de ambigüedad, lo que solo aumentó el drama.

IKF: El blanco de las críticas

Inmediatamente después del out que prácticamente sentenció la serie, la jugada desató una ola de críticas y amenazas hacia Kiner-Falefa. Muchos fanáticos lo señalaron como el principal responsable de la derrota, argumentando que el infielder no tomó la ventaja o el terreno necesario para llegar a salvo al home.

El mánager Schneider defiende a su jugador

En las reuniones invernales, John Schneider salió en defensa de su jugador y expresó su profundo pesar por la situación:

"Me da mucha pena que Izzy se lleve toda la culpa," declaró Schneider el martes. "Hemos visto ese video 3.000 veces, y en 1.500 de ellas parece que Will [Smith] está fuera del plato. En la otra mitad, parece que está dentro."

Schneider reconoció que pudo haber habido un margen de mejora en las indicaciones: "¿Podríamos haber hecho un mejor trabajo para que Izzy bajara un par de escalones? Sí, claro."

Sin embargo, el mánager también quiso destacar un elemento táctico que, a su juicio, ha sido ignorado en el debate:

"De lo que no se habla lo suficiente, creo, es de que a Will Smith le gusta elegir la tercera base con bateadores zurdos en la posición. Es algo que hablamos antes de la Serie Mundial, algo que [el entrenador Carlos] le recordó a Izzy."

Análisis de statcast: Una carrera conservadora

Las métricas de MLB Statcast confirmaron que Kiner-Falefa tuvo una salida particularmente conservadora:

Ventaja Primaria: Su ventaja de 7.8 pies antes del lanzamiento fue la cuarta ventaja primaria más corta para un corredor saliendo de tercera durante toda la Serie Mundial.

Ventaja Secundaria: La ventaja secundaria de IKF de 8.9 pies cuando el lanzador soltó la pelota fue catalogada como la octava más corta de la Serie.

A pesar de estas cifras, Schneider concluyó su intervención considerando que IKF “no hubiese podido hacer mucho más” dadas las circunstancias y la ejecución excepcional del out por parte de Miguel Rojas y Will Smith. La jugada, aunque lamentable para Toronto, pasará a la historia como un ejemplo de precisión defensiva en el momento de mayor presión.