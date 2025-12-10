Comediante es encontrado inconsciente en la calle por sobredosis ¡Escándalo!

Suscríbete a nuestros canales

El comediante estadounidense Andy Dick fue encontrado inconsciente en una calle de Los Ángeles por una presunta sobredosis de drogas. Testigos del lugar aseguran que el también actor no reaccionaba a pesar de los constantes intentos para que volviera en sí.

Imágenes difundidas por TMZ muestran al comediante desplomado en unas escaleras en un edificio en plena luz del día, mientras los transeúntes pasaban y le prestaban la ayuda necesaria antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Personas que lo acompañaban solicitaron Narcan, un medicamento de uso común para revertir sobredosis por opioides. Luego de unos minutos amigos cercanos se apresuraron a llegar al sitia y llamaron al 911.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles afirmó que el paciente no fue trasladado al hospital como de costumbre, algo que suele ocurrir cuando un paciente revive tras recibir Narcan y decide rechazar atención adicional.

Andy Dick rompe el silencio

Andy Dick habló brevemente con el medio especializado y confirmó sentirse alivia luego de lo sucedido, sin embargo, se reservó dar detalles de la presunta sobredosis.

A lo largo de su carrera el comediante ha afrontado polémicas por abuso de sustancias y denuncias por agresión. Uno de los escándalos más sobresalientes fue el caso de 2022, cuando fue señalado de abuso sexual a un hombre identificado como JJ, en un campamento de casas rodantes en el Parque Regional O’Neill.