MLB: Alex Bregman condenado a entenderse con Red Sox

Alex Bregman es uno de los agentes libres más importantes de la temporada 2026 de Grandes Ligas. A pesa de eso, como la temporada pasada, ve como se cierran puertas y ventanas por diferentes motivos. En esa línea, todo indica que terminará de entenderse económicamente con Medias Rojas de Boston.

El mercado de los terceras bases no se ha movido como lo esperó Alex y Scott Boras. Ha estado bastante lento, mucho más que la temporada pasa cuando firmó 3x40 con Red Sox. Este año, hubo interés de Phillies, Tigres y Cachorros, pero distintos motivos ha enfriado la operación.

La firma de Schwarber aleja a Phillies de 'Breggy', Tigres ha mostrado un interés "tibio" en el pelotero y Cachorros no parece estar en la contienda por el joven Matt Shaw. Esto solo le da una vía y es entenderse y firmar un nuevo contrato con Boston.

¿Qué hace falta para que Alex Bregman firme con Medias Rojas de Boston?

Alex Bregman mantiene tres prioridades claras para definir su futuro: competir en un equipo que garantice postemporada, luchar por la Serie Mundial y asegurar estabilidad económica. Red Sox cumplen con esas condiciones, lo que convierte a Boston en el escenario más lógico para prolongar su carrera con impacto inmediato.

El punto decisivo será la negociación económica. Una oferta de cinco o seis años, con un rango de 25 a 30 millones por temporada, alcanzando los 150 millones en total, podría sellar el acuerdo. Así, Bregman firmaría con un club capaz de pelear títulos y sostener su legado.

Números de Alex Bregman con Medias Rojas de Boston en 2025

Alex Bregman en solo una temporada se convirtió en parte fundamental de la ofensiva de Medias Rojas de Boston. Demostró que no necesita tener mucha adaptación para batear en el parque más sencillo para su rendimiento histórico en Grandes Ligas.

Números de Bregman en 2025:

- 114 juegos, 433 turnos, 64 anotadas, 118 hits, 28 dobles, 18 jonrones, 62 importadas, 1 base robada, 51 boletos, 70 ponches, .273 promedio, .360 OBP, .462 SLG, .821 OPS