NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 10 de diciembre

Este 10 de diciembre las acciones continúan en la presente temporada de la NBA. Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder serán los protagonistas de los tabloncillos con sus respectivos enfrentamientos con la misión de mantenerse en lo más alto de la Conferencia Oeste.

Liderados por el MVP Shai Gilgeous-Alexander, la franquicia de los truenos va por la misma vía que en la pasada campaña y es el gran candidato a conseguir el bicampeonato con una racha de 15 victorias consecutivas. El quinteto afronta un desafío importante Paycom Center ante Phoenix Suns, quienes se encuentran dentro de los puestos de clasificación.

Del mismo lado, Los Angeles Lakers también están luciendo una primera mitad sobre las expectativas y se posicionan como escolta del Thunder, ganando ocho partidos en los últimos 10 compromisos. En esta oportunidad, Luka Doncic, LeBron James y compañía intentarán mantener su buen accionar contra San Antonio Spurs, ubicados en el quinto puesto, pero a solo un juego de los angelinos.

Juegos para hoy en la NBA: 10 DE DICIEMBRE

Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns

Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs

Aunque estos duelos sumarán en la ronda regular, los enfrentamientos también serán correspondientes a las semifinales de la NBA Cup.