NBA: ¡Se terminó la magia! LeBron James le pone fin a racha histórica de 18 años

Suscríbete a nuestros canales

Se terminó la racha. LeBron James finalizó la jornada de este jueves 5 de diciembre con solo cho puntos, poniendo fin a una marca impresionante de 1,297 partidos consecutivos anotando al menos 10 unidades en compromisos oficiales de la NBA.

El veterano alero, quien cumplirá 41 años el próximo 30 de diciembre, tuvo la posibilidad de encestar el tiro ganador contra los canadienses, pero prefirió asistir a Rui Hachimura para embocar el último tiro sobre chicharra. La mencionada racha, que era una de las más destacadas en la historia de la NBA, se había mantenido vigente durante 18 años, reflejando la consistencia, longevidad y excelencia ofensiva que han caracterizado la carrera del veterano jugador.