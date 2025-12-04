Hipismo

José Francisco D’Angelo, a las puertas de las 150 victorias en 2025

El entrenador criollo tiene presentados en los óvalos de Gulfstream Park y Tampa Bay Downs todo el fin de semana

Saúl García
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 03:24 pm
El entrenador venezolano José Francisco D’Angelo inicia el último mes de la temporada 2025 en el Championship Meet de Gulfstream Park, con cuatro ejemplares listos para competir en la jornada de este jueves. El criollo ya ha superado la cifra récord que había implantado la temporada anterior.

Nuevo récord de victorias para un entrenador

D’Angelo finalizó el pasado fin de semana con seis victorias —entre viernes y domingo— en los recintos de Hallandale y Tampa Bay Downs, alcanzando así 142 triunfos en lo que va de año y superando su propia marca de 140 victorias establecida en 2024.

Conocido afectuosamente como "Kikito", D’Angelo participará con cuatro purasangres en tres pruebas durante la primera jornada de la segunda fecha del meeting más famoso del cierre de año en el turf de Estados Unidos.

Para la jornada del viernes, competirá con tres ejemplares más, destacando su participación en un Maiden Special de $70.000 con el caballo Diamond Knife en la sexta carrera, el cual será montado por el jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

El entrenador venezolano tiene ahora la oportunidad histórica de convertirse en el primero en alcanzar las 150 victorias en un año calendario dentro del turf norteamericano.

Jueves 04 de Diciembre de 2025
