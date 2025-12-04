Rachas opuestas en la NBA: Minnesota enfrenta a unos Pelicans en crisis

Suscríbete a nuestros canales

La NBA nos regala un electrizante enfrentamiento en la Conferencia Oeste, donde los New Orleans Pelicans reciben a los Minnesota Timberwolves. El duelo se celebra con ambos equipos luchando por mejorar su posición: los visitantes buscan afianzarse en el Top 6, mientras que los locales, a pesar de una racha complicada, quieren subir desde el fondo de la tabla.

Timberwolves se mantiene como el motor ofensivo del Oeste

Los Minnesota Timberwolves llegan en un mejor momento de forma, con tres victorias en sus últimos cinco partidos. El equipo ocupa la sexta posición en el Oeste y se destaca por su impresionante capacidad anotadora, promediando consistentemente más de 120 puntos por partido, tanto en casa como de visitante.

La fortaleza de Minnesota radica en sus potentes acciones ofensivas en la pintura y el uso activo de los triples. Su estrella, Edwards, brilló en el último enfrentamiento ante los Pelicans con 44 puntos, demostrando que son un oponente peligroso para cualquier defensa.

Pelicans: La resistencia del hándicap en casa

Los New Orleans Pelicans atraviesan un periodo complicado con una racha de cuatro derrotas consecutivas. La ausencia de jugadores clave como Zion ha mermado su consistencia, llevando a actuaciones inconsistentes de sus jóvenes talentos.

A pesar de su situación, los Pelicans han mostrado una notable resistencia en casa contra los Timberwolves, cubriendo el spread de +9.5 en siete enfrentamientos directos consecutivos. Además, en su último partido, aunque cayeron, forzaron la prórroga y anotaron 142 puntos, lo que sugiere que pueden plantar cara a un rival superior.

MeridianoBet te recomienda que apuntes a la resistencia local

El análisis de las tendencias apunta a que, a pesar de la brecha de calidad a favor de Minnesota, el partido será más reñido de lo que el ranking sugiere:

Hándicap Histórico: La tendencia de los Pelicans a cubrir el handicap en casa es muy fuerte. Se espera que New Orleans, apoyado por su afición y su último buen desempeño ofensivo, pueda mantenerse cerca del marcador final.

Total de Puntos: A pesar de la alta ofensiva en el último encuentro (291 puntos totales), el historial a largo plazo sugiere un marcador más contenido, con menos de 241.5 puntos marcados en 10 de los últimos 11 enfrentamientos.

Basados en estos datos, el equipo de MeridianoBet te recomienda jugar Minnesota Timberwolves Hándicap -10.5, la cual se cotiza en -126.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González