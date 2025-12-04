¡Estrenos decembrinos! Esta yegua es el "Auténtico Video" y no te preocupes por el puesto de partida en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos no se detiene en Venezuela. Nos acercamos rápidamente a la reunión 47 en La Rinconada, una jornada que contará con 12 emocionantes pruebas.

Aunque esta cartelera no incluye clásicos ni selectivas, presenta un nutrido grupo de carreras que, aunado a la siempre esperada activación del 5y6 nacional, promete mantener a la fanaticada al borde de sus asientos.

El 5y6 sigue sus mejorar notables en las marcas de recaudación, el monto récord alcanzado al cierre del mes de noviembre fue de Bs. 221.637.470,00, y para esta semana, el INH mantiene un tentador monto mínimo a repartir de $1.250.000 al cuadro único con seis aciertos.

La Rinconada: Un Análisis Detallado Apunta a un Gran "Video" Batacazo

En medio de una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web ha realizado un exhaustivo análisis, para identificar un ejemplar que cuenta con todos los elementos para ser considerado un auténtico "video" o "línea" para los apostadores. Nos referimos a un purasangre que se dará de la partida en la décima carrera, que corresponde a la cuarta válida del 5y6.

Dicha carrera es una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de una carrera. Es allí donde aparece inscrita con el número uno en la gualdrapa la alazana Reina Fabricia. Esta hija de Yesby Jimminy por Ginny Winner en Old Trieste, se presenta con un hándicap de 53 kilos y para esta ocasión será montada nuevamente por Reniel Rondón.

Olviden su última: Reina Fabricia busca su segunda victoria de la campaña Reunión 47

Es crucial que los aficionados borren la última actuación de Reina Fabricia. En la carrera del 16 de noviembre, la yegua arribó en la séptima posición, un resultado que solo se explica por sus múltiples contratiempos.

Tuvo una pésima partida y, no conforme con eso, al girar la última curva, al momento que iniciaba una fuerte atropellada por el centro de la cancha, fue obstaculizada por varias rivales. A pesar de todos estos inconvenientes, finalizó solo a ocho cuerpos de la ganadora, Princesa Susej, y muy cerca de la tercera posición. Es una actuación para el olvido que evidencia su potencial intacto.

Esta yegua es pupila del entrenador David Palencia y defiende los colores del Stud 'Ibita y Martins 2'. Nacida y criada en el Haras La Orlyana, su récord actual es de una victoria en 20 actuaciones.

No obstante, a pesar de las estadísticas y los factores adversos (como el puesto de partida), el trabajo en cancha y la confianza del equipo ratifican su condición. La yegua se presenta en esta carrera como el 'auténtico video' de la jornada.

Por lo tanto, la recomendación es clara: hay que borrar su última actuación y marcarla como la jugada fija para asegurar los Estrenos Decembrinos en La Rinconada.