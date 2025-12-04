LVBP: Alberth Martinez sale de mala racha con increíble marca de jonrones

Suscríbete a nuestros canales

Alberth Martínez vivió posiblemente su mejor presentación con el madero con el uniforme de Tigres de Aragua en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El patrullero descargó su tercer cuadrangular del año para consolidar la victoria de los suyos (8-3) sobre Leones del Caracas.

Después de conectar solo un imparable en los últimos nueve turnos, el jardinero apareció como pieza determinante en la lineup de Oswaldo Guillén tras ligar de 4-3 con cuadrangular, tres remolcadas y una anotada. La conexión de cuatro esquinas para el toletero experimentado llegó en la parte baja del séptimo capítulo para impulsar la séptima anotación para los bengalíes (7-1), siendo un batazo que se perdió de vista a 105 millas por hora.

Fue una bambinazo más que especial para Martínez, ya que alcanzó los 60 jonrones en su carrera en la pelota criolla, posicionándose en el puesto 21 de todos los tiempos entre los máximos jonroneros en el circuito. La actual figura de los felinos igualó en esa lugar a Henry Blanco y se puso a solo uno de hacer lo propio con Andrés Galarraga, quien terminó su trayectoria en la LVBP con 61 vuelacercas.

Pese a que en la pasada temporada se convirtió en el jugador con más cuadrangulares en la historia de Navegantes del Magallanes, el guardabosque le tocó una situación complejo de cambiar de organización para seguir con su accionar en el circuito rentado. El nativo de San Félix primero fue cambiado a Águilas del Zulia, pero finalmente terminó llegando a la organización maracayera.

Aunque no disfruta de sus mejores estadísticas en la liga, el jardinero venezolano comienza a dejar su huella con Tigres a punta de bambinazos. En lo que va de año, presenta un promedio al bate de .228, tres vuelacercas, 18 remolcadas, 13 anotadas, 23 hits, .319 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .695 en 27 juegos.