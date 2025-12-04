LVBP: Luis Sardiñas vuelve a ser el hombre clutch del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Magallanes sigue con su buen momento de forma. Luego de que su racha de seis triunfos se interrumpiera el martes, al caer ante Caribes, el equipo dirigido por Yadier Molina tomó venganza este miércoles 3 de diciembre, al vencer precisamente a "La Tribu" en entradas extra, para sumar siete victorias en los últimos ocho compromisos disputados.

Los turcos llegaron a estar arriba en la pizarra 6-0, pero el duelo se les complicó de gran manera, y Caribes logró igualar las acciones en el noveno episodio, gracias a par de cuadrangulares conectados por Hernán Pérez y Carlos Pérez.

Sin embargo, Magallanes logró encarrilar las cosas nuevamente. Amilcar Chirinos realizó un relevo impecable en el décimo episodio, para dejar en cero a Caribes, y posteriormente apareció una figura que se ha vuelto recurrente en momentos importantes para los filibusteros: Luis Sardiñas.

Luis Sardiñas, el hombre clutch de "La Nave"

Con la ventaja del enorme cero de Amilcar Chirinos, y la regla panamericana a su favor, Magallanes trabajó bien el primer turno del inning 10, en donde Sandy León realizó un impecable toque para mover al corredor, Eliézer Alfonzo Jr., a tercera base. Además, un error de fildeo de Romer Cuadrado permitió que León llegara a primera.

Ante esta situación, Caribes decidió darle cuatro malas a Diego Castillo, para que Yorvin Pantoja se midiera a Luis Sardiñas con las bases llenas. Sin ceder ante la presión, Sardiñas conectó un sólido imparable al jardín izquierdo, para darle el triunfo a los Navegantes y dejar tendido en el terreno a su antiguo equipo.

Estos números no son para nada casuales. Luis Sardiñas batea para .417/.500/.750/1.250 desde el noveno episodio en adelante, con un cuadrangular y seis impulsadas. Con corredores en posición de anotar, tiene registros igual de buenos de .417/.650/.750/1.400, con nueve rayitas remolcadas. Sin duda, ha sido el hombre de los batazos importantes para los eléctricos.