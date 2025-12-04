LVBP: Magallanes reactivó su inspiración con victoria ante Caribes

Suscríbete a nuestros canales

En un solo inning se pensó que los Navegantes del Magallanes rápido retornarían al carril ganador; luego de caer el martes ante Caribes de Anzoátegui, a estos mismos le aplicaron rally de 6 carreras en su primera oportunidad ofensiva.

Con transmisión televisiva de Meridiano en el puerto de los azules, estos hicieron imposible la vida del abridor aborigen Carlos Marcano, que apenas pudo sacar dos toleteros; increíblemente, todas las anotaciones del capítulo en cuestión llegaron después de esos 2 outs que en el momento tuvo a Eliézer Alfonzo Jr. en la inicial y llegó a tercera tras hit de Rougned Odor.

Seguidamente, Luis Sardiñas también dio imparable remolcador de 2, Tucupita Marcano y Nelson Rada sacaron boletos que llenaron las bases, barridas con tablazo de cuatro esquinas de Renato Núñez para un contundente 6x0 inicial.

Caribes y Magallanes se dieron lo suyo

Cierto que esa ventaja inicial pudo parecer suficiente, pero los aborígenes han tenido gran ofensiva este año y no ha sido común que el bullpen magallanero trastabille del modo en que lo hizo.

Anzoátegui descontó 4 entre el 3er y 5to innings, para la baja del 6 Navegantes añadió otra y esa ventaja de 3 se les esfumó en la 9na con Felipe Vázquez en la lomita, recibido por jonrón solitario de Hernán Pérez, con 1 out se embasó por error del tercera base José Gómez, pecado que se pagó con más dolor. El exnaviero Carlos Pérez, disparó vuelabardas que igualó a 7 y todo requirió entradas adicionales.

Al cierre del 10, Magallanes fue quien sacó provecho de las pifias del contrario; Sandy León como bateador emergente Sandy León tocó para sacrificio pero se embasó por error en fildeo el inicialista Romer Cuadrado, en la jugada el corredor asignado en segunda base, Alfonzo, llegó a tercera.

LVBP - Navegantes - Anzoátegui - Beisbol

Con ese incendio, Caribes dio boleto intencional a Yorvin Pantoja en procura del out forzado, solo que Sardiñas respondió con el hit de la victoria.

Resultado final: Caribes 7, Navegantes 8.

El lauro quedó en la cuenta de Amilcar Chirinos (3-0, 3.57 de efectividad, 1.25 en whip); perdió Pantoja (1-1, 2.84/1.00).

Así, los carabobeños quedaron con marca de 19-21 igualados con Tiburones de La Guaira, ambos a 3 juegos del 1er lugar (Bravos de Margarita), 2.5 respecto al 2do (Tigres de Aragua), 1.5 del 3ro (Anzoátegui), 1 del 4to (Águilas del Zulia y Cardenales de Lara) y con 1 de ventaja sobre el último puesto (Leones del Caracas).