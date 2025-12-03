La Fórmula 1 estará en el Super Bowl gracias a Cadillac

Suscríbete a nuestros canales

La escudería Cadillac F1 utilizará la vitrina de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) para hacer la presentación oficial de su primer monoplaza de Fórmula 1. La marca estadounidense de General Motors se integrará a la parrilla de la máxima categoría en la temporada 2026 como la undécima escudería.

Cuándo mostrará Cadillac su carro

El evento elegido para el lanzamiento es la sexagésima edición del Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano, programada para el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Dan Towriss, patrón de la escudería, justificó que la escogencia del evento es por la relevancia cultural y comercial del Super Bowl en Estados Unidos, considerándolo un escenario que fusiona deporte, entretenimiento y narrativa, lo cual refleja la identidad de la marca.

Towriss enfatizó que la presentación busca mostrar al equipo Cadillac de una forma audaz e innovadora, aprovechando la audiencia masiva del Super Bowl, un evento donde numerosas empresas invierten millones de dólares por breves espacios publicitarios.

Quiénes serán los pilotos de Cadillac

La escudería estadounidense para su primera temporada decidió contratar a dos experimentados pilotos, ambos subcampeones del mundo, el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, entre los dos suman un total de 532 grandes premios. Recordemos que Cadillac iniciará en la F1 con motores Ferrari, pero tiene la intención de poder desarrollar su propia unidad de potencia.

Próxima carrera de la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo mundial cerrará la temporada 2025 el domingo 7 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán el título. La carrera está pautada para que comience a las 9:00 am hora de Venezuela.