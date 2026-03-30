Jinete aprendiz venezolano es el mejor criollo de la temporada invernal en Laurel Park

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Laurel Park, al igual que otros hipódromos estadounidenses, concluyó este domingo la temporada invernal, conocida también como Winter Meet. Este circuito, ubicado en Maryland, comenzó sus actividades el 9 de enero y durante el desarrollo de la temporada se destacó un nuevo campeón: Yedsit Hazlewood, finalista para el título de un aprendiz de jockey 2025.

Hazlewood fue quien acaparó la mayor atención en Laurel Park durante esta etapa. No obstante, mientras el foco principal se dirigía hacia él, el venezolano José Vargas ha estado construyendo de manera silenciosa una sólida reputación dentro del circuito.

José Vargas es el mejor criollo de Laurel Park

José Vargas se ha ganado el reconocimiento como el mejor jinete criollo que compite en Laurel Park. Desde el inicio del mes, Vargas logró ganar 13 carreras en 49 montas dentro de este circuito. Sumando esas victorias a las obtenidas en competencias anteriores, el joven jockey novato alcanza un total de 21 triunfos en la temporada. Esta cifra lo posiciona en el tercer lugar en la clasificación de carreras ganadas, solo detrás del campeón Yedsit Hazlewood, con 51 victorias, y Ángel Cruz, quien ha acumulado 22.

Actualmente en su tercera temporada como jockey aprendiz, José Vargas ha acumulado un total de 42 primeros lugares, 49 segundos puestos y 47 terceros en sus 375 compromisos. Su desempeño ha generado una producción económica que supera los 1,263,742 dólares para las personas y establos que representan.

Este viernes 3 de abril, comienza el Spring Meet de Laurel Park, y el jinete novato lleva dos montas para el opening day y tres para la jornada sabatina. Este crecimiento constante refleja el avance significativo de Vargas dentro del competitivo mundo de las carreras de caballos en Estados Unidos.