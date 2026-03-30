¡Entérate! Saffie Joseph Jr. a la caza de Todd Pletcher y un hito sin precedentes para su carrera

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Este domingo, el entrenador Saffie Joseph Jr., de 39 años, estableció una marca de 15 campeonatos en Gulfstream Park, cinco de ellos de manera consecutiva, tras quedarse con el Championship Meet de invierno en el circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida.

15 títulos para el nativo de Barbados

Saffie Joseph Jr. conquistó su decimoquinto título consecutivo como mejor entrenador en Gulfstream Park el domingo, al concluir la prestigiosa temporada invernal de 72 días del Championship Meet 2025-2026.

Fue el quinto campeonato consecutivo en el Championship Meet para Joseph, un nativo de Barbados de 39 años cuya racha de éxitos se remonta al Royal Palm de Gulfstream en 2021. Joseph Jr. finalizó con 45 victorias y más de 4.7 millones de dólares en premios.

Seis victorias en pruebas de stakes sumó para su síntesis curricular. Entre ellos, con Skippylongstocking, ganó la Pegasus World Cup (G1) y el Harlan's Holiday (G3). Con R Disaster en el Hurricane Bertie (G3), Claret Beret en el Royal Delta (G3).

En la mira: Pletcher y una nueva marca histórica para su carrera

Saffie Jospeh Jr. se prepara para alcanzar las 1500 en su carrera; le faltan cinco. Joseph Jr. ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 5.8 millones de dólares en premios y el séptimo con 50 victorias en 2026.

Este décimo quinto título de Saffie lo coloca a uno de Todd Pletcher, quien posee el récord histórico de más títulos logrados con un total de 16. Vale acotar que los campeonatos logrados por Pletcher han sido en el meeting invernal.

Aquí los detalles más destacados de su dominio en esta sede: