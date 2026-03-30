Así va la tabla de puntos: Esta semana se conocerán los 20 finalistas del Kentucky Derby 2026

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La pasada semana, se realizó dos pruebas de gran envergadura que sirven de trampolín para el Kentucky Derby G1, y que ha dado múltiples ganadores para el Derby de las Rosas, que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, con una bolsa de 5 millones de dólares en premios a repartir.

La edición 152 del Kentucky Derby G1 ha comenzado a consolidarse. Tras las recientes pruebas de clasificación como el Arkansas Derby G1 y el Florida Derby G1, estos son los ejemplares que lideran el camino hacia las Rosas.

Commandment y Renegade, se convierten en los nuevos líderes

Commandment, defensor de las sedas de Wathnan Racing, se alzó con la victoria bajo una conducción extraordinaria del jinete francés Flavien Prat. El pupilo de Brad Cox se vino en atropellada por la parte externa para alcanzar al puntero The Puma, y quedarse con los 100 puntos, para totalizar 150 puntos, y colocarse al tope de la table.

Por su parte, Renegade, un hijo de Into Mischief en Spice Is Nice obtuvo la victoria en una atropellada vibrante en la recta final, bajo la conducción del estelar jinete Irad Ortíz Jr., y el entrenamiento de Todd Pletcher. Con esta victoria se ubica segundo en la clasificación con 125 puntos.

El camino hacia el Derby de Kentucky continúa esta semana con el Wood Memorial Stakes G2 en Aqueduct; el Toyota Blue Grass Stakes G1 en Keeneland y en Santa Anita Park: llega el Santa Anita Derby G1.

Los 20 principales candidatos más elegibles (al 29 de marzo de 2026)

Pos. Ejemplar Puntos Entrenador 1 Commandment 150 Brad Cox 2 Renegade 125 Todd Pletcher 3 Fulleffort 110 Brad Cox 4 The Puma 106 Gustavo Delgado 5 Silent Tactic 100 Mark Casse 6 Emerging Market 100 Chad Brown 7 Pavlovian 70 Doug O’Neill 8 Incredibolt 60 Riley Mott 9 Golden Tempo 60 Cherie DeVaux 10 Class President 50 Todd Pletcher 11 Stark Contrast 50 Michael McCarthy 12 Chief Wallabee 50 William Mott 13 Iron Honor 50 Chad Brown 14 Potente 50 Bob Baffert 15 Chip Honcho 49 Saffie Joseph Jr. 16 Universe 38 Kenneth McPeek 17 Grittiness 36 Todd Pletcher 18 Damon Bourbon (Japón) 19 Six Speed (Euro/Medio) 20 Wonder Deam (Euro/Medio)

También y según el criterio; los elegibles serían: Further Ado (35 puntos), Nearly (35), Litmus Test (34).

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.