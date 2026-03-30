Así va la tabla de puntos: Esta semana se conocerán los 20 finalistas del Kentucky Derby 2026

La pasada semana, se realizó dos pruebas de gran envergadura que sirven de trampolín para el Kentucky Derby G1, y que ha dado múltiples ganadores para el Derby de las Rosas, que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, con una bolsa de 5 millones de dólares en premios a repartir.
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La edición 152 del Kentucky Derby G1 ha comenzado a consolidarse. Tras las recientes pruebas de clasificación como el Arkansas Derby G1 y el Florida Derby G1, estos son los ejemplares que lideran el camino hacia las Rosas.
Commandment y Renegade, se convierten en los nuevos líderes
Commandment, defensor de las sedas de Wathnan Racing, se alzó con la victoria bajo una conducción extraordinaria del jinete francés Flavien Prat. El pupilo de Brad Cox se vino en atropellada por la parte externa para alcanzar al puntero The Puma, y quedarse con los 100 puntos, para totalizar 150 puntos, y colocarse al tope de la table.
Por su parte, Renegade, un hijo de Into Mischief en Spice Is Nice obtuvo la victoria en una atropellada vibrante en la recta final, bajo la conducción del estelar jinete Irad Ortíz Jr., y el entrenamiento de Todd Pletcher. Con esta victoria se ubica segundo en la clasificación con 125 puntos.
El camino hacia el Derby de Kentucky continúa esta semana con el Wood Memorial Stakes G2 en Aqueduct; el Toyota Blue Grass Stakes G1 en Keeneland y en Santa Anita Park: llega el Santa Anita Derby G1.
Los 20 principales candidatos más elegibles (al 29 de marzo de 2026)
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Pos.
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Ejemplar
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Puntos
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Entrenador
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1
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Commandment
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150
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Brad Cox
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2
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Renegade
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125
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Todd Pletcher
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3
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Fulleffort
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110
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Brad Cox
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4
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The Puma
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106
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Gustavo Delgado
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5
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Silent Tactic
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100
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Mark Casse
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6
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Emerging Market
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100
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Chad Brown
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7
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Pavlovian
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70
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Doug O’Neill
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8
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Incredibolt
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60
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Riley Mott
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9
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Golden Tempo
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60
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Cherie DeVaux
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10
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Class President
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50
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Todd Pletcher
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11
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Stark Contrast
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50
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Michael McCarthy
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12
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Chief Wallabee
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50
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William Mott
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13
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Iron Honor
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50
|
Chad Brown
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14
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Potente
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50
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Bob Baffert
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15
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Chip Honcho
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49
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Saffie Joseph Jr.
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16
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Universe
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38
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Kenneth McPeek
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17
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Grittiness
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36
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Todd Pletcher
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18
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Damon Bourbon (Japón)
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19
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Six Speed (Euro/Medio)
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20
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Wonder Deam (Euro/Medio)
También y según el criterio; los elegibles serían: Further Ado (35 puntos), Nearly (35), Litmus Test (34).
El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.
No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.