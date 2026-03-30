Javier Castellano se luce como el mejor criollo en el Championship Meet de Gulfstream Park

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La tarde de este domingo se corrió la última fecha del Championship Meet 2025-2026 en el hipódromo de Gulfstream Park con una programación de 11 carreras sin selectivas después de la fiesta que resultó la jornada del sábado con el Florida Derby G1 y los diez Stakes que se cumplieron en dicha tarde.

Gulfstream Park: Javier Castellano con dos victorias en la última jornada del ChampionshipMeet

La primera de las fotografías de este domingo que se tomó el astro Javier Castellano fue en la quinta carrera en un Claiming de $24,500 para ejemplares de cuatro y más años donde ganó con el purasangre Steelin Bases del trainer Mark Casse en un recorrido de 1,664 metros con un tiempo de 1:41.93 y dejó un pago de $6.60 a ganador.

Mientras que el doblete dominical de triunfos lo alcanzaría en la décima competencia en un Starter Handicap de $60,000 con el purasangre Palace View (IRE) pensionado de Martin Drexler, el cual hizo un tiempo oficial de 1:41.61 en 1.664 metros y pagos de $6.80 a ganador, $4.60 el place y $3.20 el show.

Javier Castellano es el venezolano más destacado del Championship Meet

Con estas victorias del domingo, el astro venezolano Javier José Castellano alcanzó la cifra de 52 victorias en más de 300 montas que realizó durante el meeting para ser el jinete venezolano con más triunfos conseguidos desde el 27 de noviembre del 2025 hasta este domingo 29 marzo del año en curso.

Castellano además también fue el jockey criollo que más dinero ingresó durante el meeting con cerca de $3 millones de dólares en ganancias, y el segundo latinoamericano con más producción, solo superado por el campeón del meeting, el boricua Irad Ortiz Jr.

Ahora, Castellano se irá al meeting de Keeneland donde hará campaña hasta después del Kentucky Derby (G1) con la meta de alcanzar las 6,000 victorias como jockey profesional en Estados Unidos en este 2026.