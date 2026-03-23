Javier Castellano reescribe su historia en el turf hípico por este acontecimiento que no sucedía desde hace tres años en Estados Unidos

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Estas impresionantes marcas alcanzadas por Javier Castellano durante la temporada no solo reflejan la pasión, dedicación y el innegable talento de los venezolanos en el escenario internacional, sino que también demuestran con contundencia su creciente influencia y su valiosa contribución al avance y la evolución de un deporte con renombre y tradición mundial.

Un registro que data de hace tres años

Javier Castellano continúa sumando hitos a su destacada carrera, a pesar de sus ya impresionantes logros, logrados la pasada temporada. Castellano tiene la meta de alcanzar otro Kentucky Derby G1, que está a la vuelta de la esquina, y las 6 mil victorias en su carrera turfística, que deben ser alcanzadas antes que finalice la presente temporada.

Castellano consiguió ocho victorias durante la semana en el hipódromo de Gulfstream Park, meeting que finaliza esta semana. Javier comenzó la tanda de triunfos el jueves con par de victorias. En la jornada del sábado consiguió su segundo “Grand Slam” de la temporada; su primer “póker” del año lo alcanzó la tarde del sábado 7 de febrero.

Cerró la semana con dos triunfos en la jornada dominical. El primero fue con Name It para el entrenador James Torres, y luego lo hizo con Royal Poppy para el entrenador Gary Subratie.

La última vez que Javier Castellano consiguió ocho triunfos en una semana, fue entre jueves 5 hasta el domingo 8 de octubre de 2023. Sumó cuatro en el meet de Belmont At The Big A, con; Caress, Drum Roll Please, La Grotte y Today's Flavor. Cerró el domingo en Woodbine, con Like The King, Fev Reover (Ire) en el E.P. Taylor Stakes G1; Dancing Duchess en el Algonquin Stakes, y completó con Twirling Point.

Próximas carteleras a seguir

Con estas victorias, Javier Castellano llega a 40 en la temporada y 5,963 de por vida. El astro jinete zuliano regresa a la acción este jueves a Oaklawn Park, con dos montas.

Retorna el viernes hasta el domingo para el cierre del Championship Meet de Gulfstream Park, en sendos compromisos en la cartelera estelar del sábado, en la que destaca con el ejemplar The Puma en el Florida Derby G1, en la ruta al Kentucky Derby G1.

De esta manera, Javier Castellano tiene su mirada hacia las seis mil victorias de por vida en Estados Unidos.