¡Rompe y raja! Javier Castellano sacó la clase en pista de grama para ganar con Moon Spun el Abundantia S de $100.000

La jornada de este sábado 27 de diciembre, el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, presentó una cartelera de once competencias en la continuidad del Championship Meet, que se corre en este óvalo.

Dentro de esta carta se presentó el Abundantia Stakes, valorada por $100.000 y el Mr. Prospector S. (G3) por $150.000. Castellano con el ejemplar Moon Spun, se llevó el Abundantia Stakes un sprint de 1.000 metros en la cual salió “rompe y raja” desde la partida y llegar a la meta en un gran final sobre Irad Ortiz Jr.

La novena carrera la tarde del sábado en Gulfstream Park, Florida, fue reservada para el Abundantia Stakes de $100.000 en distancia de 1.000 metros en pista de grama. La prueba atrajo a siete yeguas de 3 y más años, de las 10 inicialmente inscritas. Castellano, quien llevó las riendas de Moon Spun, se adjudicó el triunfo de punta a punta, con una maestría que el zuliano se ha dado a conocer sobre pista de grama.

Moon Spun, con Javier Castellano, salió rápidamente del “Gate”, desde la parte externa de la pista para controlar el pelotón. Con una velocidad de 21,3 y 43,3 en la primera media milla. Castellano, se mantuvo con paso firme en la delantera hasta promediar la última cuerva.

En la recta final en su recorrido, fue asediado por Haulin Ice, que se mantuvo siempre a medio cuerpo de la ganadora Moon Spun, y llegar a la meta con ventaja de pescuezo para eclipsar el reloj en 55,2. Castellano, por segundo día consecutivo derrota a Irad Ortiz Jr, en un stakes. El viernes lo hizo con Sterling Silver y ahora con Moon Spun, con diferencia de medio cuerpo y pescuezo, respectivamente.

Moon Spun, es una yegua de cuatro años que sumó su segunda victoria en la temporada y el número cuatro en campaña general de ocho presentaciones. La hija de Hard Spun en Moonlit Bay por Malibú Moon corrió con los colores de Town y Country Racing LLC. Ahora tiene un récord de $277,345 en el banco para sus conexiones.

Castellano, con victoria suma 95 lauros en la temporada y 5922 de por vida. Para la jornada de hoy lleva cinco montas. Para regresar el viernes 2 de enero a la actividad en Gulfstream Park.