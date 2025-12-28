Cierre de temporada: Mychel Sánchez se lleva stakes por $100.000 encima de Hollywood Import en Laurel Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland, la tarde del sábado presentó una cartelera de nueve competencias que incluyó el Gin Talking Stakes y el Heft Stakes, ambas valoradas por $100,000 cada una, como las pruebas más rentadas de este circuito.

Mychel Sánchez se llevó los honores encima del lomo de Hollywood Import para ganar de extremo a extremo el Heft Stakes en distancia de 1.400 metros en pista de arena para el entrenador Gary Capuano. Esta victoria significó una sorpresa en la taquilla tras arrojar $21,60 a ganador.

Laurel Park: Mychel Sánchez consiguió dos victorias en la tarde del sábado

La octava carrera de la jornada de sábado en el hipódromo de Laurel Park se reservó para el Heft Stakes de $100.000 en distancia de 1.400 metros para machos de dos años, que atrajo la participación de seis juveniles de los nueve previamente inscritos. Hollywood Import, con el comando del jockey zuliano Mychel Sánchez, aprovechó su velocidad para tomar la punta desde la partida y llegar a la meta en franca ganancia.

Hollywood Import y Sánchez, al brinco inicial, se colocaron al frente del pelotón con el acoso de los principales favoritos de la carrera, que vieron parciales de 23,2, 47,1 y 73,1, sin comprometer a este potro entrenado por Gary Capuano, que finalizó la carrera en crono de 87 flat y con una ventaja de cuerpo y medio sobre Probably Dreaming, que se acercó en los metros finales para llegar en la segunda casilla.

Hollywood Import es un potro de dos años descendiente de Honor A P en la yegua Baby Zito por Curlin, que alcanza su segunda victoria en cuatro presentaciones, ahora con un récord de $116,200 en el banco para sus conexiones del Pocket 3’s Racing LLC.

Mychel Sánchez, por su parte, además de este triunfo selectivo, se adjudicó un Claiming, triunfos que lo dejan a dos de las 300 victorias en la temporada. Cifra que podría alcanzar este domingo. El jockey venezolano tendrá par de compromisos en la jornada. Luego continuará desde el lunes hasta el cierre de año, miércoles, en Parx Racing.