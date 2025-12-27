¡Nunca es tarde! Jinete aprendiz venezolano de la promoción de Eibar Coa consigue su primera victoria en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se celebra la tercera reunión de la semana en el hipódromo de Tampa Bay Downs, circuito ubicado en Oldsmar, Florida. Un total de nueve competencias fueron programadas sin corte de stakes.

En este programa, el jinete venezolano Kleiner Mejías consiguió su primera victoria de por vida en Estados Unidos, a bordo del ejemplar Ikigai para el entrenador Enrique González.

Tampa Bay Downs: Kleiner Mejías sorprende con su primera victoria

La tercera carrera de la jornada del sábado en Tampa Bay Downs fue reservada para un claiming de $19,000 en distancia de 1.200 metros en pista de arena. Esta prueba significó la primera victoria para el jinete venezolano en calidad de aprendiz Kleiner Mejías, quien llevó las riendas del ejemplar Ikigai, que además significó un batacazo en la taquilla con un pago de $95,40 a ganador.

Kleiner Mejías, en perfecta sincronización sobre este macho castrado de seis años hijo de Bayern, le permitió al jockey criollo sumar su primer lauro en Estados Unidos. El ganador presentado por Enrique Hernández agenció crono de 71,2 para la distancia.

Mejías debutó este año en tierras del tío Sam, el pasado 3 de agosto en el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en New Jersey, sobre el ejemplar Lonely Ride, ocupando el sexto lugar. Kleiner, espero solo tres actuaciones para conquistar su primera foto en tierras norteñas.

La Rinconada: Kleiner Mejías, una pasantía de cuatro victorias

Kleiner Mejías realizó su debut en el hipódromo La Rinconada, en la primera carrera de la reunión 42 del domingo 29 de noviembre de 2020, carrera exclusiva para aprendices de la promoción Eibar Coa. Mejías, le tocó guiar al ejemplar Señor Yovanny, que ocupó la quinta casilla. Prueba ganada por el ejemplar El Gran Soñador con la monta de Wladimir Rengifo.

Mejías, al año siguiente, como jinete aprendiz, consiguió cuatro victorias, seis segundos y tres terceros, en 53 actuaciones. Como dato curioso, ese mismo año Samuel Marín, hoy consagrado en Estados Unidos, sumó igual número de triunfos.

La última victoria registrada en La Rinconada de Kelvin Mejías fue el 31 de octubre del 2021, en el marco de la edición del Magno Evento Nacional, Simón Bolívar, ganado por Lusitano con la monta de Jean Carlos Rodríguez.

Lo cierto del caso es que Mejías triunfó en la séptima carrera de esa jornada hípica sobre el ejemplar Palpito, entrenado por Raúl Salazar.