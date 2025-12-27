¡Pedazo de batacazo! Kikito D’Angelo sorprende en la taquilla con su presentado con un pago de $47 a ganador en la taquilla

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de hoy en Gulfstream Park, se está celebrando una cartelera de once competencias, que incluyó dos pruebas tipo stakes, entre ellas el Mr. Prospector S. (G3). En la carrera inicial, el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo sorprendió en la taquilla con el ejemplar Motown Diva con la monta de Miguel Vásquez.

La primera carrera de la jornada sabatina en Gulfstream Park, en la continuidad del Championship Meet, se corrió por un Maiden Special Weight de $56,000, en la cual el ejemplar Motown Diva, entrenada por José Francisco D’Angelo, sorprendió con un pago en la taquilla por concepto de ganador, bajo la conducción del jinete panameño Miguel Ángel Vásquez.

Motown Diva aprovecho su velocidad para tomar la punta desde la partida y no soltarla para conseguir el triunfo en pista de grama. Motown Diva, es una potra de tres años que consiguió su primera victoria en su cuarta presentación. La entrenada por D’Angelo es una hija de Mo Town en la yegua A Merry Song por Gone Astray, que corrió para los colores de Hidden Brook Farm.

Esta linajuda corredora dejó un crono de 95,3 para la distancia de 1.600 metros, y representó la victoria 151 de la temporada para su entrenador y la 588 de por vida en Estados Unidos. En la taquilla arrojó $47 a ganador, $17,80 a placé y $10,80 a show.

Al entrenador venezolano José Francisco D’Angelo le resta un compromiso en la jornada de hoy en Gulfstream Park. Este será con Wound Up, en el Mr. Prospector S. G3 con la monta de Edgar Zayas.