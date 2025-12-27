El explosivo arranque del segundo semestre de la temporada vino acompañado de récords impactantes para seis venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El segundo semestre de la presente zafra (junio) arrancó con nuevas marcas para los venezolanos que hacen vida en Estados Unidos. Samy Camacho, Keihton Natera, Mychel Sánchez y Christopher Elliot, fueron los más destacados por los jinetes.

Por los entrenadores Gustavo Delgado y Jorge Delgado, hicieron lo propio para sumar a su standares personales registros que sirven de muestra para las futuras generaciones que se inician en este maravilloso mundo de las carreras de caballos, conocidas mundialmente como el “Deporte de los Reyes”.

Mitad de temporada con nuevos registros

La segunda mitad de la temporada 2025 comenzó con Samy Camacho, logrando su victoria 1500 de por vida en Estados Unidos. Triunfo que llegó por intermedio de Late Call, para el entrenador Derek Ryan, en el hipódromo de Monmouth Park. Camacho, radicado desde 2012, pero con una pausa desde 2013 al 2015, para retornar firme desde 2016 ha coleccionado 1549 triunfos hasta la fecha.

Gustavo Delgado, el 13 de junio consiguió su victoria 300 de por vida y con el ejemplar Reputation bajo la conducción del jinete Luan Machado, en el circuito de Ellis Park. Delgado, totaliza la campaña con 307 victorias, 20 de las cuales han sido en la 2025.

Christopher Elliott, consigue el grado de profesional, tras concluir su aprendizaje con 139 victorias, 120 segundos y 160 terceros con una producción para sus conexiones de $5,742,854.

Keihton Natera, radicado en Canada, llegó a 100 victorias por intermedio de Gee I’m Foxy, para el entrenador Cheryl Humbke. Triunfo que llegó en el Sonoma Stakes de $50K en Century Mile.

Mychel Sánchez, marcó la victoria 1700 de por vida lo que significó una marca importante para su carrera. Este triunfo llegó con Mr. Flowers para Jemie Ness, en Parx Racing. Finalmente, el entrenador Jorge Delgado, llegó a 400 victorias por intermedio de Sushi con la monta de K. Carmouche, en Saratoga.