Spring y summer: Venezolanos arrasaron con cifras impresionantes que destrozaron todos los récords establecidos hasta ahora

Los resultados alcanzados en este primer semestre se convierten en un punto de partida para un desarrollo continuo y sostenido, que fortalece la identidad deportiva y promueve el crecimiento integral de quienes forman parte de esta disciplina.

Además, de estas metas y desafíos que se plantean hoy constituyen un verdadero legado para las futuras generaciones de atletas. Los jóvenes deportistas se inspiran en estas hazañas y buscan no solo igualarlas, sino también superarlas, con la intención de dejar una huella imborrable en la historia deportiva del país.

Mes histórico para los venezolanos

Emisael Jaramillo, el 5 de junio establece una marca dentro de su carrera profesional dentro de Estados Unidos, tras llegar a a1.800 victorias de por vida, y lo hizo encima del ejemplar Mythical entrenada por Jorge Delgado, ganadora del Tremonts Stakes por $150.000 en el hipódromo de Saratoga.

Posteriormente, Junior Alvarado en la celebración del Belmont Stakes Day, el jockey zuliano se convierte en el segundo jinete venezolano en ganar el Belmont Stakes, y lo hizo con Sovereingty, para igualar a Javier Castellano. De igual manera, se convirtió en el segundo en conseguir la doble corona con un mismo ejemplar y el tercero en conseguir esta doble gesta.

José Francisco D’Angelo, tuvo la fortuna de ensillar su victoria 500 de por vida el 13 de junio, por intermedio de Fire On The Wire con la monta de Miguel Vásquez, en Gulfstream Park.

José Armando Bracho, de la dinastía zuliana llega a 800 victorias el 17 de junio, encima del ejemplar Ekatis Way para el entrenador Robert Cline en Thistledown.

Gonzalo Anderson, una de las promesas del entrenamiento venezolano, consiguió su victoria 100 en Canadá. Lo hizo con el ejemplar I’ts Allgoodman con la monta de D. Nelson, en el Spangled Jimmy H. de $50k en Century Mile el 27 de junio.

El 29 de junio, marcó un día muy especial para los jinetes Sonny León y Marcos Meneses. Meneses, arribó a las 500 victorias de por vida tras llevar las riendas al ejemplar Wine Candy, al paddock de ganadores para el entrenador Michel Yates, en Gulfstream Park.

Sonny León, por su parte, llegó a las mil fletadas en su carrera profesional en Estados Unidos. Esta victoria se produjo con el ejemplar Not Too Late, para el entrenador Uriah Lewis, en el Maryfield Stakes de $100k en el hipódromo de Monmouth Park.