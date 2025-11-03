La consolidación de un campeón: Las cifras estelares del entrenador Gonzalo Anderson Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas y excelentes noticias llegan desde Alberta, Canadá, específicamente desde el Hipódromo de Century Downs. El entrenador venezolano de purasangres de carreras, Gonzalo Anderson Jr., cerró el meeting de manera magistral, y de esta manera confirma su dominio en el circuito.

Orgullo Venezolano: Entrenador Victorias Century Downs

El criollo lideró las estadísticas que se disputaron desde el 20 de septiembre hasta el 1 de noviembre de 2025, tanto en el renglón de carreras ganadas como en dinero producido. Este logro no es un hecho aislado: Anderson Jr. consigue esta hazaña por segundo año consecutivo en Century Downs y suma ya su cuarta estadística general en los competitivos circuitos canadienses.

El entrenador selló su participación y ratificó su triunfo en la estadística el pasado sábado primero de noviembre, con una victoria emocionante del ejemplar tordillo FrostedBird que deja en taquilla dividendo de $7.30 a ganador, $4.50 el place y $3.30 show. Este lauro puso el broche de oro a una temporada impecable, lo que consolido al venezolano como una figura indiscutible en la hípica de aquel país.

Gonzalo Anderson Jr. se convierte, una vez más, en motivo de orgullo nacional, pues nuestros compatriotas continúan dejando el gentilicio venezolano muy en alto en el deporte internacional. Con el fin de la temporada de carreras en Century Downs, el entrenador y su equipo celebran un nuevo éxito, esperando ya los próximos desafíos.

El dominio de Gonzalo Anderson Jr. en Century Downs trasciende el simple liderato de un meeting; sus números a lo largo de los años demuestran una sólida trayectoria de éxito y rentabilidad en Norteamérica.

Entre los años 2019, 2023, 2024 y el recientemente concluido 2025, el entrenador venezolano acumula un impresionante total de 139 victorias producto de 765 actuaciones. Esta eficacia se traduce directamente en la pista con una producción que supera holgadamente los dos millones de dólares, consolidando su nombre entre los profesionales más efectivos y lucrativos del circuito canadiense.

Números Personales: Carreras Entrenador Canadá

Precisamente, la temporada 2025 marca el punto más alto en su carrera hasta la fecha. Anderson Jr. registra su mejor año estadístico con 55 victorias en 324 intentos. Esta cosecha incluye la conquista de cinco carreras de nivel Stakes, categoría que certifica su capacidad para preparar y llevar al máximo nivel a los purasangres bajo su cuidado. Estos resultados no solo reafirman su talento, sino que también auguran un futuro brillante en la hípica internacional.