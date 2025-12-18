Ariadna Gutiérrez desmiente a Telemundo por señalamientos de embarazo

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y exreina de belleza colombiana, Ariadna Gutiérrez, rompió el silencio en su perfil de Instagram, aclarando rumores que corrieron en los medios de “estar embarazada”. Fue en el programa “En casa con Telemundo”, que comentaron el rumor que despertó la molestia de la belleza.

Telemundo sacó el rumor

Carlos Adyan, Gabriel Coronel, Aleyda Ortiz y Chiky Bombom, comentaron en vivo que una fuente les sopló que la Señorita Colombia 2014 estaba en la dulce espera y por eso la supuesta ausencia de las redes sociales.

“Una fuente nos reveló que Ariana Gutiérrez podría estar embarazada. Podría haber recibido a la cigüeña, ya que ella insinuó a finales del 2024 que estaría por anunciar un embarazo o una luna de miel muy pronto, por estar muy enamorada”, comentaron los conductores.

Tras la noticia que agarró mucha fuerza en las redes sociales, la modelo recurrió a sus historias de Instagram para desmentir todo.

Ariadna da la cara

“Gracias por todos los bonitos deseos de pre cumpleaños, pero no estoy embarazada cuando lo esté serán los primeros en saber, los quiero”, escribió la belleza.

La última publicación de la joven en Instagram fue el 27 de septiembre, con un carrusel de imágenes luciendo radiante en la ceremonia de Premios Juventud 2025, celebrados en Panamá.