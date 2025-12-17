Hijo de Jonathan Moly debutó en Telemundo como cantante ¡Éxitos!

Suscríbete a nuestros canales

Luka, es el hijo mayor del cantante venezolano Jonathan Moly. El pequeño debutó el martes 16 de diciembre en la televisión, y no en cualquiera, sino en la cadena Telemundo con su tema “SuperLuka”,

Debut de Telemundo

El pequeñito de tan solo 6 años, demostró que ha heredado el talento de su abuelo Miguel Moly, y su padre Jonathan, al cantar con mucha energía y soltura para las cámaras.

Luka estuvo acompañado de un grupo de bailarinas y el set de grabación ambientado en superhéroes, todo un momento increíble que impulsa la carrera del niño, que sigue los pasos de su progenitor, quien inició su carrera desde muy temprana edad.

“Hoy fue mi debut oficial vez en televisión cantando “SuperLuka”, GRACIAS por confiar en mi Telemundo y “Hoy Día”, dice en el Instagram que tiene el pequeño, en el cual acumula 406 mil seguidores.

Con un pantalón negro, suéter de Navidad y zapatos deportivos en blanco, se presentó el niño, muy elegante y casual para la ocasión.

Padre e hijo unidos

Luka hizo acto de presencia en la planta ubicada en Miami, en la compañía de su padre y madre, Andrea Villaroel, quienes son su principal apoyo en la carrera musical que emprende.

Su abuela la Miss Venezuela 1987, Inés María Calero, se mostró orgullosa por la meta de su pequeñito, escribiendo: “El sueño de mi corazón. Que talento tienes mi príncipe amado”.