Miss Universo 2025 es retirada a la fuerza de un evento tradicional

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 2025 Fátima Bosch regresó a su natal Tabasco, México, en donde le realizaron una bonita bienvenida en la compañía de familiares, amigos y seguidores. Sin embargo, no todo salió como se esperaba ya que en un momento fue sacada a la fuerza.

A través de las redes sociales corren videos del momento que la modelo de 25 años, se encontraba compartiendo con el público, cuando una mujer supuestamente del equipo de logística del recibimiento, se la lleva cargada.

Sacada a la fuerzas

Un momento que no fue muy bien recibido por internautas del país azteca, quienes lo consideraron como una “falta de respeto”.

Con un vestido rosa y corona, Fátima estaba con la energía a millón celebrando con su gente, haber ganadora la 4ta corona universal para México. Sin jamás imaginarse que sería sacada de manera brusca y sorpresiva.

Aunque hasta el momento la belleza y el equipo universal no han aclarado la situación, algunos internautas en redes comentaron que el equipo de logística requería realizar supuestos ajustes.

Molestia en redes

La belleza fue tomada por la cintura por la mujer, que finalmente logró el objetivo de bajarla de la carroza para salir del lugar. Sin embargo, la energía de la joven se mantuvo mientras terminaba de bajar.

El regreso de Bosch a su país, demuestra que pese a los múltiples comentarios en los medios y redes sociales, de según haber comprado la corona, por supuestos lazos que tiene su padre con el presidente de Miss Universo Raúl Rocha, no le importan.