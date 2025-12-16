Farándula

Miss Universo 2025 es retirada a la fuerza de un evento tradicional

Por

Elvis González
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 04:03 pm

Un momento controversial que ha despertado molestia en internautas mexicanos 

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La Miss Universo 2025 Fátima Bosch regresó a su natal Tabasco, México, en donde le realizaron una bonita bienvenida en la compañía de familiares, amigos y seguidores. Sin embargo, no todo salió como se esperaba ya que en un momento fue sacada a la fuerza.

A través de las redes sociales corren videos del momento que la modelo de 25 años, se encontraba compartiendo con el público, cuando una mujer supuestamente del equipo de logística del recibimiento, se la lleva cargada.

Sacada a la fuerzas

Un momento que no fue muy bien recibido por internautas del país azteca, quienes lo consideraron como una “falta de respeto”.

Con un vestido rosa y corona, Fátima estaba con la energía a millón celebrando con su gente, haber ganadora la 4ta corona universal para México. Sin jamás imaginarse que sería sacada de manera brusca y sorpresiva.  

Aunque hasta el momento la belleza y el equipo universal no han aclarado la situación, algunos internautas en redes comentaron que el equipo de logística requería realizar supuestos ajustes.

Molestia en redes 

La belleza fue tomada por la cintura por la mujer, que finalmente logró el objetivo de bajarla de la carroza para salir del lugar. Sin embargo, la energía de la joven se mantuvo mientras terminaba de bajar.

El regreso de Bosch a su país, demuestra que pese a los múltiples comentarios en los medios y redes sociales, de según haber comprado la corona, por supuestos lazos que tiene su padre con el presidente de Miss Universo Raúl Rocha, no le importan.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Mike Trout Gaceta Hípica Fútbol Internacional Pronósticos
Martes 16 de Diciembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula