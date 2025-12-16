MLB: ¿Por qué Framber Valdez no recibe una avalancha de ofertas?

Suscríbete a nuestros canales

Framber Valdez entró a la agencia libre 2026 como uno de los mejores lanzadores disponibles. Sin embargo, a mitad de diciembre sigue sin club, mientras otros brazos ya firmaron acuerdos importantes. El zurdo de 32 años tiene un mercado importante, pero no llegan los acuerdos.

El dominicano ya no muestra el dominio de sus mejores años en Astros de Houston, cuando superaba las 200 entradas con efectividades por debajo de 3.00. En 2025 fue sólido, no dominante: 13‑11, ERA a 3.66 y WHIP de 1.24 lo perfilan más como abridor 2‑3 en Grandes Ligas 2026.

Los datos recientes reflejan una caída en la velocidad de su sinker, ahora en 90‑91 mph, además de cuatro campañas consecutivas con carga pesada de innings. El aumento en boletos y contacto fuerte alimenta el temor de que su pico ya pasó y que el declive llegue antes de lo previsto por los equipos.

¿Qué contrato puede alcanzar Framber Valdez en la agencia libre 2026?

Framber Valdez ha despertado interés entre Mets, Gigantes y Orioles. Sin embargo, la oferta importante no llega para el pelotero dominicano y aunque no hay preocupación; si puede terminar siendo perjudicial que aún no se cierre nada para el lanzador de 32 años con nivel para ser as de rotación.

La idea del dominicano es un contrato de 200 millones por 6 temporadas. La realidad parece mucho más cercana a los 5x25 o 5x28, llegando como mucho a 140 millones de dólares. La razón es su edad, su perdida de rendimiento; además de no parecer un líder para una organización fuera de Astros.

Números de Framber Valdez con Astros de Houston en 2025

Framber Valdez vivió un 2025 turbulento, con muchos problemas con sus compañeros y situaciones que perjudicaron al equipo. De hecho, el dominicano dejó en evidencia situaciones que ocurrieron en sus juegos que hablan mal de su trato con el equipo.

Números de Valdez en 2025:

- 31 juegos, 31 aperturas, 13-11, 3.66 efectividad, 192.0 entradas, 171 hits, 78 carreras limpias, 15 jonrones, 68 boletos, 187 ponches, 1.24 WHIP